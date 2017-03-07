High School Sports

March 7, 2017 8:08 PM

Southwestern 4A all-conference boys, girls basketball teams announced

By Langston Wertz Jr.

lwertz@charlotteobserver.com

GIRLS TEAM

PLAYER OF THE YEAR: ARIANA NANCE- ROCKY RIVER

JASMINE SANDERS- GARINGER

RINNAH GREEN- BUTLER

MEGHAN FLOWERS- BUTLER

MORGAN KELSON- EAST MECK

TIFFANY REED- INDEPENDENCE

McKENNA HAIRE- MYERS PARK

KIANNA FUNDERBURK- MYERS PARK

KIRSTEN PETRINI- PORTER RIDGE

COURTNEY MEADOWS- ROCKY RIVER

ANDREASIA ALEXANDER- ROCKY RIVER

COACH OF THE YEAR- MARK SANDERS- BUTLER

　

SOUTHWESTERN 4A

ALL CONFERENCE

BOYS TEAM

PLAYER OF THE YEAR: GERRELLE GATES- BUTLER

ZANE RANKIN: BUTLER

JADEN SPRINGER- ROCKY RIVER

ZAILAN PEELER- MYERS PARK

TIREQ MORROW- EAST MECK

JUSTYN HAMILTON- INDEPENDENCE

NOAH TAYLOR- PORTER RIDGE

DJ LITTLE- BUTLER

DEMETRIUS MARTIN- GARINGER

ROBERT BONAR- INDEPENDENCE

RAQUAN BROWN- ROCKY RIVER

COACH OF THE YEAR: MYRON LOWREY- BUTLER

　

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