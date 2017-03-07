Southwestern 4A all-conference boys, girls basketball teams announced

GIRLS TEAM
PLAYER OF THE YEAR: ARIANA NANCE- ROCKY RIVER
JASMINE SANDERS- GARINGER
RINNAH GREEN- BUTLER
MEGHAN FLOWERS- BUTLER
MORGAN KELSON- EAST MECK
TIFFANY REED- INDEPENDENCE
McKENNA HAIRE- MYERS PARK
KIANNA FUNDERBURK- MYERS PARK
KIRSTEN PETRINI- PORTER RIDGE
COURTNEY MEADOWS- ROCKY RIVER
ANDREASIA ALEXANDER- ROCKY RIVER
COACH OF THE YEAR- MARK SANDERS- BUTLER
SOUTHWESTERN 4A
ALL CONFERENCE
BOYS TEAM
PLAYER OF THE YEAR: GERRELLE GATES- BUTLER
ZANE RANKIN: BUTLER
JADEN SPRINGER- ROCKY RIVER
ZAILAN PEELER- MYERS PARK
TIREQ MORROW- EAST MECK
JUSTYN HAMILTON- INDEPENDENCE
NOAH TAYLOR- PORTER RIDGE
DJ LITTLE- BUTLER
DEMETRIUS MARTIN- GARINGER
ROBERT BONAR- INDEPENDENCE
RAQUAN BROWN- ROCKY RIVER
COACH OF THE YEAR: MYRON LOWREY- BUTLER
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