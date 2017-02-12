Charlotte-area high school conference tournament, NCISAA state basketball pairings

Boys Tournaments
BIG SOUTH 2A/3A
Monday quarterfinals at higher seed: Forestview at Lake Norman Charter, 6; Ashbrook at East Gaston, 7; North Gaston at South Point, 7; Stuart Cramer at Hunter Huss, 7.
Wednesday semifinals at Lake Norman Charter: North Gaston-South Point winner vs. Stuart Cramer-Hunter Huss winner, 6; Ashbrook-East Gaston winner vs. Forestview-Lake Norman Charter winner, 7:30.
Friday’s final at Lake Norman Charter: semifinal winners, 7:30
MECKA 4A
Monday quarterfinals at Hough: A.L. Brown vs. Mallard Creek, 5; Hough vs. West Charlotte, 6:30; Hopewell vs. Vance, 8.
Wednesday semifinals at Hough: North Mecklenburg vs. West Charlotte-Hough winner, 6; Vance-Hopewell winner vs. Mallard Creek-A.L. Brown winner, 7:30.
Friday’s final at Hough: semifinal winners, 7:30
N.C. INDEPENDENT SCHOOLS STATE PLAYOFFS
1A first round by Tuesday: Neuse Christian at Victory Christian; Kerr-Vance at John Paul II; Wayne Christian at Terra Ceia; Hickory Christian at Crossroads Christian
2A first round by Tuesday: Coastal Christian at Caldwell Academy; Freedom Christian at St. David’s; Grace Christian at Westchester Country Day; Rocky Mount at Harrells Christian
3A first round by Tuesday: HP Christian at Durham Academy; SouthLake at Charlotte Christian; Charlotte Latin at Christ School; Forsyth Country Day at Raleigh Ravenscroft
NORTH PIEDMONT 3A/4A
Monday quarterfinals at higher seed: West Iredell at Lake Norman, 6; South Iredell at Mooresville, 7:30; North Iredell at Statesville, 7:30; North Lincoln at Alexander Central, 7:30.
Tuesday semifinals at North Iredell: West Iredell-Lake Norman winner vs. South Iredell-Mooresville winner, 7:30.
Wednesday semifinals at North Iredell: North Iredell-Statesville winner vs. North Lincoln-Alexander Central winner, 7:30.
Friday’s final at North Iredell: semifinal winners, 7:30.
ROCKY RIVER 2A
Tuesday quarterfinals at Parkwood: West Stanly vs. Mount Pleasant, 6; Monroe vs. Central Academy, 7:30.
Thursday semifinals at Parkwood: Forest Hills vs. West Stanly-Mount Pleasant winner, 6; Parkwood vs. Monroe-Central Academy, 7:30.
Friday’s final at Parkwood: semifinal winners, 7:30.
SoMeck8 4A
Monday quarterfinals at Olympic: South Mecklenburg vs. West Mecklenburg, 6; Olympic vs. Providence, 7:30.
Monday quarterfinals at Charlotte Catholic: Ardrey Kell vs. Berry, 6; Charlotte Catholic vs. Harding, 7:30.
Wednesday semifinals at Providence: Ardrey Kell-Berry winner vs. Charlotte Catholic-Harding winner, 6; Olympic-Providence winner vs. South Mecklenburg-West Mecklenburg winner, 7:30.
Friday’s final at Providence: semifinal winners, 8
Southern Carolinas 3A
Tuesday quarterfinals at Piedmont: Marvin Ridge vs. Anson, 5:30; Cuthbertson vs. Sun Valley, 8:30.
Thursday semifinals at Piedmont: Cuthbertson-Sun Valley winner vs. Weddington, 5:30; Marvin Ridge-Anson winner vs. Piedmont, 8:30.
Friday’s final at Piedmont: semifinal winners, 7:30
Southern District 7 2A
Tuesday quarterfinals at higher seed: Bunker Hill at Lincolnton, 8; West Lincoln at Maiden, 8; Newton Conover at West Caldwell, 6:30; Bandys at East Lincoln, 8.
Wednesday semifinals at Catawba Valley Community College: Bunker Hill-Lincolnton winner vs. West Lincoln-Maiden winner, 8.
Thursday semifinals at Catawba Valley Community College: Newton Conover-West Caldwell winner vs. Bandys-East Lincoln winner, 8.
Friday’s final at Catawba Valley Community College: semifinal winners, 7:30
South Piedmont 3A
Monday quarterfinals at higher seed: Northwest Cabarrus at Cox Mill, 6:30; Carson at West Rowan, 6:30; Central Cabarrus at Hickory Ridge, 7:30; Concord at Jay M. Robinson, 6:30.
Wednesday semifinals at Cox Mill: Cox Mill-Northwest Cabarrus winner vs. West Rowan-Carson winner, 7:30
Thursday semifinals at Cox Mill: Hickory Ridge-Central Cabarrus winner vs. Jay M. Robinson-Concord winner, 7:30
Friday’s final at Cox Mill: semifinal winners, 8.
South Piedmont 1A
Tuesday quarterfinals at higher seed: Highland Tech or Thomas Jefferson Academy at Lincoln Charter, 7:30; Pine Lake Prep at Bessemer City, 7; Cherryville at Mountain Island Charter, 7:30; Piedmont Charter at Community School of Davidson, 7.
Wednesday semifinals at higher seed: Highland Tech/Thomas Jefferson-Lincoln Charter winner vs. Pine Lake Prep-Bessemer City winner, TBD; Mountain Island Charter-Cherryville winner vs. Piedmont Charter-Community School of Davidson winner, TBD.
Friday’s final at Cherryville: semifinal winners, 7:30
Southwestern 4A Boys
Tuesday quarterfinals at Myers Park: Independence vs. Garinger, 4; East Mecklenburg vs. Porter Ridge, 5:30; Rocky River vs. Myers Park, 7.
Thursday semifinals at Myers Park: Butler vs. Rocky River/Myers Park winner, 7; Independence-Garinger winner vs. East Mecklenburg-Porter Ridge winner, 7.
Friday’s final at Myers Park: semifinal winners, 7:30.
Uwharrie Athletic
Monday quarterfinals at Gray Stone Day: Albemarle at South Stanly, 6; Union Academy at Gray Stone Day, 7:30
Wednesday semifinals at Pfeiffer University: North Stanly vs. Union Academy-Gray Stone Day winner, 6; Queens Grant vs. Albemarle-South Stanly winner, 7:30.
Friday’s final at Pfeiffer University: semifinal winners, 7:30.
Girls Tournaments
Big South 2A/3A
Monday quarterfinals at higher seed: South Point at Ashbrook, 6; Hunter Huss at Stuart Cramer, 6; Lake Norman Charter at Forestview, 6; East Gaston at North Gaston, 6.
Wednesday semifinals at Ashbrook: Lake Norman Charter-Forestview winner vs. North Gaston-East Gaston winner, 6; Hunter Huss at Stuart Cramer winner vs. Ashbrook-South Point winner, 7:30.
Friday’s final at Lake Norman Charter: semifinal winners, 6.
MECKA 4A
Tuesday quarterfinals at Hough: Vance vs. Hough, 5; A.L. Brown vs. Hopewell, 6:30; West Charlotte vs. North Mecklenburg, 8.
Thursday semifinals at Hough: Mallard Creek vs. North Mecklenburg-West Charlotte winner, 6; Vance-Hough winner vs. Hopewell-A.L. Brown winner, 7:30.
Friday’s final at Hough: semifinal winners, 6
N.C. INDEPENDENT SCHOOLS STATE PLAYOFFS
1A first round by Tuesday: Pungo Christian at The Oakwood School; Hickory Christian at Grace Christian; John Paul II at Lawrence Academy; Community Christian at Kerr-Vance
2A first round by Tuesday: Salem Baptist at Northside Christian; St. Thomas More at Grace Christian; St. David’s at Village Christian; Calvary Day at Freedom Christian
3A first round by Tuesday: Charlotte Latin at Durham Academy; Metrolina Christian at Rabun Gap; North Raleigh at Greensboro Day; Forsyth Country Day at Covenant Day
North Piedmont 3A/4A
Monday quarterfinals at higher seed: North Lincoln at North Iredell, 6; Lake Norman at Statesville, 6; West Iredell at Alexander Central, 6; South Iredell at Mooresville, 6.
Tuesday semifinals at North Iredell: North Lincoln-North Iredell winner vs. Lake Norman-Statesville winner, 6.
Wednesday semifinals at North Iredell: West Iredell-Alexander Central winner vs. South Iredell-Mooresville winner, 6.
Friday’s final at North Iredell: semifinal winners, 6.
Rocky River 2A
Monday quarterfinals at Parkwood: Mount Pleasant vs. Forest Hills, 6; West Stanly vs. Central Academy, 7:30.
Wednesday semifinals at Parkwood: Monroe vs. Mount Pleasant-Forest Hills winner, 6; Parkwood vs. West Stanly-Central Academy winner, 7:30.
Friday’s final at Parkwood: semifinal winners, 6.
SoMeck 8 4A
Tuesday quarterfinals at Ardrey Kell: Harding vs. Charlotte Catholic, 6; Ardrey Kell vs. Olympic, 7:30.
Tuesday quarterfinals at Berry: South Mecklenburg vs. West Mecklenburg, 6; Berry vs. Providence, 7:30.
Thursday semifinals at Providence: South Mecklenburg-West Mecklenburg winner vs. Berry-Providence winner, 6; Ardrey Kell-Olympic winner vs. Harding-Charlotte Catholic winner, 7:30.
Friday’s final at Providence: semifinal winners, 6:30.
Southern Carolina 3A
Tuesday quarterfinals at Piedmont: Weddington vs. Piedmont, 4; Cuthbertson vs. Anson, 7.
Thursday semifinals at Piedmont: Cuthbertston-Anson winner vs. Sun Valley, 4; Weddington-Piedmont winner vs. Marvin Ridge, 7.
Friday’s final at Piedmont: semifinal winners, 6.
Southern District 7 2A
Tuesday quarterfinals at higher seed: West Lincoln at East Lincoln, 6:30; West Caldwell at Lincolnton, 6:30; Bunker Hill at Newton Conover, 6:30; Bandys at Maiden, 6:30.
Wednesday semifinals at Catawba Valley Community College: West Lincoln-East Lincoln winner vs. Lincolnton-West Caldwell winner, 6:30.
Thursday semifinals at Catawba Valley Community College: Bunker Hill-Newton Conover winner vs. Bandys-Maiden winner, 6:30.
Friday’s final at Catawba Valley Community College: semifinal winners, 6:30.
South Piedmont 3A
Monday quarterfinals at higher seed: Northwest Cabarrus at Hickory Ridge, 6; Jay M. Robinson at South Rowan, 6:30; West Rowan at Carson, 6:30; Cox Mill at Central Cabarrus, 6:30.
Wednesday semifinals at Cox Mill: Hickory Ridge-Northwest Cabarrus winner vs. Jay M. Robinson-South Rowan winner, 6.
Thursday semifinals at Cox Mill: Carson-West Rowan winner vs. Cox Mill-Central Cabarrus winner, 6.
Friday’s final at Cox Mill: semifinal winners, 6.
Southern Piedmont 1A
Tuesday quarterfinals at higher seed: Piedmont Charter at Pine Lake Prep, 7; Community School of Davison at Highland Tech, 5:30; Cherryville at Lincoln Charter, 6; Bessemer City at Mountain Island Charter, 6.
Thursday semifinals at higher seed: Piedmont Charter-Pine Lake Prep winner vs. Community School of Davidson-Highland Tech winner, TBD; Lincoln Charter-Cherryville winner vs. Mountain Island Charter-Bessemer City winner, TBD.
Friday’s final at Cherryville: semifinal winners, 6
Southwestern 4A
Tuesday quarterfinals at Myers Park: Butler vs. Porter Ridge, 4; Myers Park vs. East Mecklenburg, 5:30; Garinger vs. Independence, 7.
Thursday semifinals at Myers Park: Rocky River vs. Garinger-Independence winner, 5:30; Myers Park-East Mecklenburg winner vs. Butler-Porter Ridge winner, 5:30.
Friday’s final at Myers Park: semifinal winners, 6.
Uwharrie Athletic
Tuesday quarterfinals at Gray Stone Day: Albemarle at Queens Grant, 6; South Stanly at Union Academy, 7:30.
Thursday semifinals at Pfeiffer University: Gray Stone Day vs. South Stanly-Union Academy winner; North Stanly vs. Albemarle-Queens Grant winner, 7:30.
Friday’s final at Pfeiffer University: semifinal winners, 6.
Comments