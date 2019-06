2019 Spring Sports All-Observer teams

Here are the 2019 Charlotte Observer spring sports teams

All Charlotte Observer Girls’ Soccer

First Team

Forwards: Eveleen Hahn, Charlotte Catholic, Sr.; Ariana Maibodi, Myers Park, Sr.; Ayden Yates, Lake Norman Charter, Jr.; Kennedy Jones, Providence Day, So.; Angelica Castro, Clover, Jr.; Izzi Wood, Hickory, Jr.

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to The Charlotte Observer content across all your devices. SAVE NOW

Midfielders: Marissa Hart, Providence Day, Sr.; Sarah Brown, Union Academy, Jr.; Kasey Hahn, Lake Norman Charter, Jr.; Hailey Matthews, Hough, Jr.; Lauren Huffstetler, Marvin Ridge, Jr.

Defenders: Megan Frost, Myers Park, Sr.; Maddy Baucom, Marvin Ridge, So; Meghan Skinner, Hough, Sr.; Mia Manivanh, Union Academy, So.; Savannah Bizjack, Ardrey Kell, Sr.; Lillie Rusher, Salisbury, So.

Goalkeepers: Ruthie Jones, Charlotte Latin, Sr.; Chiara Coppin, Union Academy, Jr.

Player of the Year: Eveleen Hahn, Charlotte Catholic.

Girls’ Soccer Coach of the Year: Vic Johnson, Union Academy.

Second Team: Katerina Peroulas, Providence Day, So.; Skyler Walk, Providence, So.; Hannah Dunn, Cox Mill, Jr.; Mary Gale Goodwin, Charlotte Latin, So.; Favour Spear, Gaston Christian, Sr.; Abby Walker, Fred T. Foard, Sr.; Lindsay Deaver, Kings Mountain, Sr.; Ava Hartman, Hickory Christian, 8th grader.; Rea Syska, Hickory Grove, Sr.; Laken Gillam, Mountain Island Charter, Jr.; Kelly Poole, Cuthbertson, So.; Alondra Nieves, Clover, So.; Helen Summerell, West Iredell, Sr.; Morgan Hart, Providence Day, So.; Jessica LaFrancis, Hickory, Sr.; Kylie Van Klahr, Northwest Cabarrus, Jr.; Grace Wielechowski, Charlotte Catholic, Sr.; Faith Adams, Weddington, Jr.; Makenna Melchor, Central Academy, Jr.; Taylor Barrineau, East Lincoln, Jr.; Charley Teckenbrock, Community School of Davidson, So.; Lindsay Ruf, Cox Mill, Sr.; Madison Henry, South Rowan, Jr.; Morgan Boggs, Marvin Ridge, Jr.; Lizah Pistorio, Providence, Sr.