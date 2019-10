NCHSAA Individual Tennis pairings announced

Pairings for the N.C. High School Athletic Association tennis individual state championships, which are Friday and Saturday.

2019 Women’s Individual Tennis Singles First Round Pairings

1A SINGLES

Andersen Schubert (Pine Lake Preparatory) vs. Helen Brockmann(Franklin Academy)Krisha Avula (Raleigh Charter) vs. Kate Fletcher (Thomas Jeffer-son)

Sabrina Grewal (Research Triangle) vs. Katie Dasher (BishopMcGuinness)Emma Grace Bost (Gray Stone Day) vs. Sydney Spear (John A.Holmes)

3A SINGLES

Mary Davis Thompson (New Hanover) vs. Meredith Anderson(Enka)Hannah Jiang (Cox Mill) vs. Brooke Bienick (Cape Fear)Jadyn Kadyk (Watauga) vs. Madison Cullipher (D.H. Conley)Laura Cai (Chapel Hill) vs. Shivani Kotikalapudi (Marvin Ridge)River Britt (Union Pines) vs. Valentina Morales (Cox Mill)Madelynn Frye (Kings Mountain) vs. Chloe Harrington (NorthernNash)

Rose Kenny (Charlotte Catholic) vs. Olivia Ward (Cedar Ridge)Kylee Edwards (Topsail) vs. Danielle Still (West Henderson

2A SINGLES

Maddie Tsirlis (Croatan) vs. Lindsay Bull (Hendersonville)Lillie Rusher (Salisbury) vs. Ella Strickler (Carrboro)McCollough Perry (Hendersonville) vs. Gray Tillett (First Flight)Rindha Sudhini (NCSSM) vs. Zoey Albert (West Wilkes)

Lauren Baddour (Carrboro) vs. Elizabeth Wallace (Ashe County)Toni Laney (Bandys) vs. Amanda Haggerty (Spring Creek)Jessica Fuchs (Oak Grove) vs. Kara Comer (Wheatmore)Mary Emma Holscher (Washington) vs. Alexa Allison (New-ton-Conover)

4A SINGLES

Juliana Craft (Sanderson) vs. Chloe Castain (South Mecklenburg)Rebekah Gaines (East Forsyth) vs. Caroline Landry (Pinecrest)Jenna Thompson (South Mecklenburg), BYEGabriella Cicin (Apex) vs. Caroline Myers (Hopewell)

Kate Andreini (Green Hope) vs. Tanea Spruill (Lake Norman)Elyse Duley (Myers Park) vs. Jade Houston (Rolesville)Elizabeth Weidl (Northwest Guilford) vs. Kelcie Farmer (PineForest)

Sasha DeGroff (Broughton) vs. Victoria Riabtseva (Porter Ridge)

2019 Women’s Individual Tennis Doubles First Round Pairings

1A DOUBLES

Lydia Cortes & Michelle Petrangeli (Bishop McGuinness) vs. SarahBourne & Samantha Levine (Raleigh Chater)Vedika Birla & Lauren McClure (Raleigh Chater) vs. Kailey Patel &Sophia Taffet (Pine Lake Preparatory)

Anisah Sison & Abby Armistead (Franklin Academy) vs. SadieAnn Schubert & Lexie Moyer (Pine Lake Preparatory)Sarah Mann & Tara Martin (East Surry) vs. Ashlynn Stephan &Sydney Sibillia (Franklin Academy)

3A DOUBLES

Frances Coleman & Peyton Philemon (New Hanover) vs. EllieHoltzman & Jonellis Heredia (Hickory)Maya Haynes & Molly Handler (Concord) vs. Christina Gao & Mar-garet Nelson (East Chapel Hill)

Elsa Schuls & Maggie Lu (Forestview) vs. Mary Archer Boyd &Ann McBryde Barker (New Hanover)Lauren Bolzan & Gracie Kmiec (Chapel Hill) vs. Riya Vasa & Mad-dy Wasulko (Weddington)

Maddie Moore & Ingrid Mast (East Chapel Hill) vs. Maci Cooper &Jadyn Kirkpatrick (Jesse Carson)Ava Manley & Lauren Denton (T.C. Roberson) vs. Logan Adkins &Chandler Hill (Fike)

Maggie Gehrig & Ava Tan (Charlotte Catholic) vs. Samantha Allred& Sara Adams (Union Pines)Maryah Stokes & Ginger Evans (J.H. Rose) vs. Camryn Bolick &Annie Rudolph (Asheville)

2A DOUBLES

Kristen Colie & McKinsey Harper (Greene Central) vs. Ella Harris& Natalie Partain (Smoky Mountain)Marlie Stephenson & Chloe Bethea (Oak Grove) vs. Nithya Sam-path & Jennifer Ye (NCSSM)

Alexis Wolgemuth & Hannah Cummings (Fred T. Foard) vs. Sa-mantha Davis & Arial Pearce (North Johnston)Rose Wang & Melissa Du (NCSSM) vs. Meredith Burton & Marga-ret Thurman (Salisbury)

Chace Ogle & Jayce Gaither (Durham School of the Arts) vs. Ra-chel Carter & Mamie Smith (Surry Central)Gracie Arrowood & Hannah Sherrill (Maiden) vs. Grace Burrows& Katie Sink (Croatan)

Megan Smith & Lindsay Ray (Forbush) vs. Avery Headen & Lind-ley Andrew (Jordan-Matthews)Lindsey Dickens & Alyssa Byrum (Bertie) vs. Olivia Pursley &Anna Trace (Hendersonville)

4A DOUBLES

Elizabeth Vollmin & Macy Morrison (Hoggard) vs. Meredyth Barr& Mia Basinger (Myers Park)Oriana Espinoza & Jessica Brannon (Hough) vs. Reilly Major &Alda Tomar (Green Hope)

Halle Futch & Carson Weber (Myers Park) vs. Addison Pope &Amelia Shea (Millbrook)Maddie Arrington & Brooke LaFrenz (Pinecrest) vs. Niya Grant &Lauren Oliver (Reagan)

Sydney Ermongkonchai & Halle Fernstrum (Panther Creek) vs.Valentina Jimenez & Virginia Jimenez (Hough)Ruta Petrikis & Savannah Sams (Ardrey Kell) vs. Helen Alvis &Camden Clark (Leesville Road)

Natalie White & Julia Abrams (Mooresville) vs. Camille Battle &Courtney Garcia (Apex)Karen Galush & Piper Knorr (Cardinal Gibbons) vs. April Song &Sylvia Mihailescu (Providence)