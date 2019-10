Providence Day boys win NCISAA cross-country state title

Providence Day’s boys cross-country team won the N.C. Independent Schools state championship Friday at McAlpine Creek Park. It was the teams’ third straight state title.

The Chargers were the only local team to win a team title.

Charlotte Country Day’s Sophie Spada won the girls 4A individual crown. In 1A, United Faith’s Keegan Lisicki won the girls championship. In 2A, Davidson Day’s Mitchell Zammitti won the boys title.

In the 4A boys, Providence Day had six of the top 11 finishers, led by runner-up Christian Landis.

1A Results

Team:

1 Lee Christian Champion 2 Burlington Runner-Up

Individual:

1 LISIECKI, Keegan United Faith Christian Academy 20:45.6 2 JACOBSON, Adina Woodlawn 21:25.8 3 MCNEILL, Emma Lee Christian 22:16.2 4 HANSEN, Katie The Albemarle 22:19.8 5 WALTERS, Grace Lee Christian 22:26.7 6 WASHBURN, Dianne Northwood Temple Academy 23:03.5 7 BRONSON, Madelyn United Faith Christian Academy 23:05.0 8 LEE, Keegan Burlington 23:07.8 9 LEISER, Emily Burlington 23:12.5 10 SLAUGHTER, Makenzie Ridgecroft 23:33.5 11 MARMALEJO, Annabelle Burlington 23:35.9

Team:

1 Lee Christian Champion 2 Christ Covenant Runner-Up

Individual:

1 ANTHONY, Taylor Christ Covenant 17:53.3 2 SHERLOCK, Donovan The Albemarle 18:34.8 3 MCGEOUGH, Jackson Woodlawn 18:41.6 4 LENZ, Gavin Lee Christian 19:10.1 5 BROWN, Dillon Lee Christian 19:14.2 6 MAXIM, Iain Burlington 19:15.1 7 GRINDLE, Blake United Faith Christian Academy 19:25.4 8 CHANG, Jayden United Faith Christian Academy 19:26.6 9 ALVAREZ, Jeremy Greenfield 19:42.7 10 BRUTON, Solomon Lee Christian 19:44.6 11 JONAS, Gavin Lee Christian 19:46.6

2A Results

Team:

1 St. Thomas More Academy Champion 2 Westchester Country Day Runner-Up

Individual:

1 RICHARD, Anna St. Thomas More Academy 19:02.0 2 KUZMA, Molly O’Neal 19:26.1 3 BLOEMEKE, Mary St. Thomas More Academy 19:58.7 4 COPLAND, Hailey Burlington Christian Academy 20:48.5 5 LEWIS, Gabby Thales Academy Rolesville 20:57.2 6 WHEATLEY, Maggie Westchester Country Day 21:01.5 7 HUDOMINT, Morgan Halifax Academy 21:10.6 8 SPROUL, Kenna Thales Academy Apex 21:12.2 9 DYSON, Kate Westchester Country Day 21:13.8 10 MEADOWCROFT, Leslie Trinity Academy of Raleigh 21:14.4 11 BLOEMEKE, Teresa St. Thomas More Academy 21:17.1

Team:

1 St. Thomas More Academy Champion 2 Davidson Day Runner-Up

Individual:

1 ZAMMITTI, Mitchell Davidson Day 17:13.6 2 HIBBS, Alex Trinity Academy of Raleigh 17:17.6 3 FLOOD, Timothy St. Thomas More Academy 17:52.2 4 MACK, Liam St. Thomas More Academy 17:57.0 5 BRAZIL, Adam Davidson Day 18:01.7 6 TEMPLE, Jacob St. Thomas More Academy 18:04.7 7 CAMPOS, Luis St. Thomas More Academy 18:06.0 8 WINHAM, Gabe Rocky Mount Academy 18:08.4 9 GARRETT, Thomas Halifax Academy 18:17.2 10 BARTON, Aaron Davidson Day 18:17.7 11 LI, Brian Trinity School of Durham 18:23.2

3A Results

Team:

1 Carolina Day Champion 2 Asheville Christian Academy Runner-Up

Individual:

1 AYCOCK, Ryann Cary Christian 18:32.1 2 SMITH, Abby Carolina Day 19:30.8 3 HOVENDON, Erin Carolina Day 19:41.9 4 SUTTER, Olivia Carolina Day 19:44.3 5 LANTER, Holly Asheville Christian Academy 20:02.1 6 DOCKENDORF, Ella Carolina Day 20:03.0 7 LAUFFER, Lily Grace Christian (Raleigh) 20:08.6 8 MITCHELL, Sarah Grace Christian (Raleigh) 20:09.1 9 MORRIS, Abby Calvary Day School 20:10.8 10 STONEBRAKER, Tori Cary Christian 20:15.5 11 GILBERT, Chloe Asheville Christian Academy 20:16.6







Team:

1 Forsyth Country Day Champion 2 Coastal Christian Runner-Up

Individual:

1 ARNOLD, Isaiah Coastal Christian 16:16.5 2 OSWALD, Harrison Carolina Day 16:26.5 3 SCROCCO, Nicholas Coastal Christian 16:30.4 4 MOORE, Zach Forsyth Country Day 16:45.9 5 COLLIE, Reece Asheville Christian Academy 16:52.9 6 GRAY, Will Forsyth Country Day 17:06.5 7 SCOTT, Will Forsyth Country Day 17:07.7 8 NANNEY, Connor Gaston Christian 17:16.6 9 YOUNG, Spencer Asheville Christian Academy 17:18.6 10 MAYES, Bennett Cary Christian 17:20.2 11 MCCUTCHEN, Satchell Asheville 17:20.7

4A Results

Team:

1 Durham Academy Champion 2 Cary Academy Runner-Up

Individual:

1 SPADA, Sophie Charlotte Country Day 18:37.6 2 MIDDLETON, Claire Durham Academy 18:48.3 3 SHANAHAN, Quinn Durham Academy 18:54.6 4 HALL, Allison Durham Academy 18:57.0 5 WILSON, Anna Catherine Durham Academy 19:02.7 6 SCHLEUSNER, Mary Charlotte Latin 19:31.5 7 JONES, Olivia Charlotte Christian 19:33.7 8 SHAW, Harper Charlotte Country Day 19:43.1 9 STRINGER, Stella Durham Academy 19:46.5 10 MILLER, Annie Metrolina Christian Academy 19:50.1 11 HORWITZ, Ashley Providence Day 20:06.4

Team:

1 Providence Day Champion 2 Durham Academy Runner-Up

Individual:

1 HAMMEL, Andrew Christ School 15:37.0 2 LANDIS, Christian Providence Day 15:52.5 3 VISCONTI, Joseph Christ School 16:05.6 4 HABAS, Adam Providence Day 16:09.2 5 KRELL, Jason Providence Day 16:10.7 6 EHEMAN, Kenny Cary Academy 16:16.6 7 NICHOLS, Colter Providence Day 16:19.1 8 SHANAHAN, Jay Durham Academy 16:27.0 9 MACE, Bryson Covenant Day 16:30.4 10 SMITH, John Alfred Providence Day 16:38.3 11 RIOLO, Andrew Providence Day 16:50.3