A few champions are back in North Carolina girls’ tennis regionals

Cardinal Gibbons’ Jenna Knors (left) and Lizzie Galush (right) won the NCHSAA 4A girls tennis doubles championship on Saturday, Oct. 29 at Millbrook Exchange Park.

A handful of defending state champions are competing this weekend in the N.C. High School Athletic Association’s girls’ tennis regional tournaments.

The top four finishers from the regionals – four each in 4A, 3A and 2A, two in 1A – advance to the state finals next weekend.

The regionals are two-day events, being contested on Friday and Saturday.

Among the returning defending champions are Franklin Academy’s Abby Armistead and Anisah Sison, who won the 1A doubles title the last time girls’ tennis finals were played, in November 2019.

The 4A field includes Hough’s Jessica Brannon, part of a championship doubles team in 2019. Her partner from that team, Oriana Espinzo, has graduated. This year, she is teamed with Miera Volk.

In 3A, Charlotte Catholic’s Maggie Gehrig is vying for the singles title. She was part of the 2019 3A doubles championship team.

Here is a look at regionals, with Charlotte- and Triangle-area entrants:

Class 4A

West Regional

Site: Ardrey Kell High, Charlotte.

Area entrants (singles): Chloe Castain (South Mecklenburg); Ruhi Dua (Ardrey Kell); Elyse Duley (Myers Park); Madeline Fowler (Independence); Gwyneth Frye (South Caldwell); Morgan Ketzner (Providence); Brenda Jimenez (Butler); Ella Lowe (South Mecklenburg); Anne Mason Moore (Myers Park); Grace Neff (South Caldwell); Amber New (East Mecklenburg); Kennedy Owens (Olympic); Shruthi Ramireddy (Ardrey Kell); Serenity Snead (Rocky River); Kaylee Swart (Hickory Ridge); Mya Warren (Hickory Ridge).

Area entrants (doubles): Hannah Biggers/Silvia Petrikis (Ardrey Kell); Julia McMillan/Camden Wallace (Ardrey Kell); Rachel Gazdzicki/Jenny Zaharopoulc (Butler); Donya Khordehforosh/Victoria Kellen (East Mecklenburg); Frannie Rukenbrod/Mona Mercabi (East Mecklenburg); Andrea Doherty/Margaret Waters (Hickory Ridge); Grace Onia/Samantha Brown (Hickory Ridge).

Kendall Barnes/Lily Loker (Independence); Madeline Smith/Paige Shaw (McDowell); Carson Weber/Mia Basinger (Myers Park); Meredyth Barr/Ella Bumgardner (Myers Park); Taylor Kline/Jesse Schefers (Olympic); Zarina Villacorte/Victoria Villacorte (South Caldwell); Ava Skeffington/Caroline Snyder (South Mecklenburg); Lily Hollowell/Gaetana Chavez (South Mecklenburg).

Midwest Regional

Site: Hopewell High, Huntersville.

Area entrants (singles): Julia Abrams (Mooresville); Lucianna Aguire (Hough); Orianna Espinoza (Hough); Alex Hyde (Mooresville); Caroline Myers (Hopewell); Lucy Patterson (Hopewell).

Area entrants (doubles): Jessica Brannon/Miera Volk (Hough); Valentina Jimenez/Virginia Jimenez (Hough); Kaitlyn Crabb/Carissa Bauer (Lake Norman); Rachael Shubert/Lily McColley (Mooresville); Camden Wiggins/Camille Pettway (North Mecklenburg).

Mideast Regional

Site: Pinehurst Country Club

Area entrants (singles): Valeria Bello (Apex); Gabriella Cicin (Apex); Olivia Corcoran (Green Hope); Viba Kesthur (Green Hope); Anna Krstanovic (Middle Creek); Madison Lamptey (Holly Springs); Alex McCord (Apex Friendship); Brianna Viets (Cary).

Area entrants (doubles): Camille Battle/Courtney Garcia (Apex); Charlize King/Nia Kane (Apex Friendship); Finley Dickens/Rachel King (Apex Friendship); Sophia Molanphy/Natalie Molanphy (Fuquay-Varina).

Gabby Ortega/Siri Chenna (Green Hope); Srishti Ekkad/Mira Bhatt (Green Hope); Diya Ramchandani/Ariana Mohan (Green Level); Alexis Chen/Davis Bridgers (Holly Springs); Lily Murray/Maria Nieves (Panther Creek); Sydney Ermongkonchai/Avantika Par (Panther Creek); Kearston Bruce/Madison Way (Richmond Senior).

East Regional

Site: Millbrook Exchange Park, Raleigh.

Area entrants (singles): Ava Anderson (Cardinal Gibbons); Chase Easterwood (Heritage); Jill Gruber (Millbrook); Lauren Hackett (Cardinal Gibbons); Emma Hulicki (Wakefield); Sophie Khullar (Enloe); Emile Meader (Heritage); Victoria Miles (Rolesville); Alana Moore (Sanderson); Narendra Sivakumar (Enloe); Mia Taylor (Wakefield).

Area entrants (doubles): Payton Baxter/Sidney Malek (Cardinal Gibbons); Georgia Newsom/Madeline Newsom (Corinth Holders); Makensie Sawyer/Aiyanna Pender (Corinth Holders); Greta Dalton/Megan Maher (Heritage).

Logan Nager/Megan Campbell (Leesville Road); Rachel Alvis/Diana Higgins (Leesville Road); Addison Pope/Kala Price (Millbrook); Bliss Dowden/Lauren Carter (Wakefield); Sophie Hanna/Pippa Selleck (Wakefield).

Class 3A

West Regional

Site: Jackson Park, Hendersonville.

Area entrants (singles): Susan Cristy (Forestview); Rennie Liu (Forestview); Hanna Maltba (Alexander Central); Madeline McKinley (Stuart Cramer); Bailey Perry (North Gaston); Payton Propst (North Gaston); Jillian Russert (Watauga); Amira Youncr (Watauga); Faith Zirkle (Alexander Central).

Area entrants (doubles): Caroline Wills/Cassidy Caskaddon (Alexander Central); Madi Walker/Eliza Warren (Crest); Trista Williams/Abby Humphries (Crest); Maggie Lu/Jessica Normile (Forestview); Nicole Kozlschek/Ellie Holtzman (Hickory); Hannah McCall/Hailey McCall (Kings Mountain); Katelynn Fleming/Railey Bolt (Kings Mountain); Sarah Atwood/Olivia Beane (St. Stephens).

Midwest Regional

Site: Les Myers Park, Concord.

Area entrants (singles): Cassandra Connelly (Cox Mill); Ashley Darrenkamp (Cox Mill); Maggie Gehrig (Charlotte Catholic); Madison Hill (Jay M. Robinson); Niyati Kendakar (South Iredell); Shivani Kotikalapudi (Marvin Ridge); Kiyah Lee (A.L. Brown); Savannah Schulz (Weddington); Lacy Waggoner (West Iredell); Merritt Wilson (Marvin Ridge).

Area entrants (doubles): Ava Tan/Kaitlyn Tozzi (Charlotte Catholic); Ella Sixbury/Sadie Ehrenberg (Charlotte Catholic); Marisa Bell/Sophia Petroff (Concord); Hannah King/Riley Poe (Cox Mill); Lacey Craig/Ally Gray (Cuthbertson); Carleigh Perry/Lindsay Conrad (Jesse Carson).

Avery Sager/Jeslyn Pratiknjo (Marvin Ridge); Sydney Tuthill/Holly Holbrook (North Iredell); Najia Sharif/Kate Allen (Northwest Cabarrus); Chloe Chung/Emily Gaines (West Cabarrus).

Mideast Regional

Site: Burlington Tennis Center

Area entrants (singles): Laura Cai (Chapel Hill); Clara Mast (East Chapel Hill); Cameron Mayhew (Cedar Ridge); Owen Soccorso (East Chapel Hill).

Area entrants (doubles): Lauren Gallagher/Amelia Solvia (Chapel Hill); Layla Daily/Ada Whiltberger (Chapel Hill); Asha Sata/Mya Tan (East Chapel Hill); Ingrid Mast/Maddy Moore (East Chapel Hill); Grace Pell/Finley White (Orange).

East Regional

Site: N.C. Wesleyan College, Fayetteville.

Area entrants (singles): Alexis Perry (Clayton); Marcela Villasuso-Venegas (Clayton); Emily Monk (Cleveland).

Area entrants (doubles): Mary Grace Narron/Mary Thomas (Clayton); Lilly Benjamin/Madison Paris (Cleveland); Nicole Neal/Kimberly Kolleen Tyndall (West Johnston).

Class 2A

West Regional

Site: Gardner-Webb University, Boiling Springs.

Area entrants (singles): Alexa Allison (Newton-Conover); Claire Boger (Fred T. Foard); Lauren Lucas (South Point); Charlotte Marinier (Lake Norman Charter); Caren Nava-Lara (Bunker Hill); Maura Pendleton (Burns); Sidney Ross (Lake Norman Charter); Caitlin Teresa Simcox (North Lincoln); Alexis Wolgemuth (Fred T.Zoe McCoy (Burns); Foard).

Area entrants (doubles): Marissa Carpenter/Kaitlyn Kincaid/Haley Lowman (Draughn); Daisy Jantes/Taylor Bostain (East Burke); Allie Middlesworth/Katie Brown (East Lincoln); Olivia Prevost/Olivia Franco (East Lincoln); Adia Livert/Hayley Johnston (Fred T. Foard).

Cassey Vaught/Kennedi Harper (Hibriten); Charlotte Gardner/Keira Andrews (Hibriten); Dezi Kauer/Emilia Vargas (South Point); Bailey Huss/Chloe Norman (West Lincoln); Brogan Heavner/Etta Godfrey (West Lincoln).

Midwest Regional

Site: Salisbury High.

Area entrants (singles): Lucy Bovard (Mount Pleasant); Abbie Huneycutt (West Stanly); Abbey Lawson (Salisbury); Maryn Mauldin (West Stanly); Molly Rupard (Ashe County); Bailey Webster (South Rowan); Elizabeth Wallace (Ashe County).

Area entrants (doubles): Ashley Dollar/Sebrina Brooks (Ashe County); Leigh McKenzie/Hannah York (Ashe County); Lillie Rusher/Meredith Burton (Salisbury); Millie Wymbs/Abby Campson (Salisbury); Riley Smith/Kelsey Parker (West Stanly); Susannah Pollard/Reagan Talley (West Stanly).

Mideast Regional

Site: Cedar Falls Park, Chapel Hill.

Area entrants (singles): Mara Chebut (Durham School of Arts); Natalie Gonzlez (Durham School of Arts); Anna Horton (Carrboro).

Area entrants (doubles): Anna Schaller/Allison Grau (Carrboro); Audrey Javen/Delphine Maetzel (Carrboro); Atty Bestwick/Taylor Bond (Durham School of Arts); Lauren Pippin/Trinity Konvalinka (Durham School of Arts).

East Regional

Site: Greene Central High, Snow Hill.

Area entrants: Arial Pearce (North Johnston) in singles; Ashley Bunn/Emily Scott (North Johnston) in doubles.

Class 1A

West Regional

Site: Elkin Municipal Park.

Area entrants (singles): Emma Grace Bost (Gray Stone Day); Claudia DeArment (Thomas Jefferson Academy); Mia Haglund (Community School of Davidson); Ansley Johnson (Lincoln Charter); Elizabeth Navola (Christ the King); Jacy Noble (South Stanly); Kailey Patel (Pine Lake Prep); Anderson Schubert (Pine Lake Prep); Emma Sparger (Gray Stone Day).

Area entrants (doubles): Carolina Garner/Shanden Plyler (Gray Stone Day); Ella Hedenskog/Margaret Huckabee (Gray Stone Day); Emma Kennedy/Sophie Meyers (Lincoln Charter); Millie Cannon/Kylie Maness (Lincoln Charter).

Sriya Mannepalli/Sophia Taffert (Pine Lake Prep); Lily Wall/Emily Alexander (Thomas Jefferson Academy); Lauren Jenkins/Kayla Tran (Union Academy); Lilly Kennedy/Chloe Small (Union Academy).

East Regional

Site: Riverbush Tennis Center, Greenville.

Area entrants (singles): Keerthi Avula (Raleigh Charter); Helen Brockmann (Franklin Academy); Tinsley Moore (Princeton); Isabelle Murphy (Franklin Academy); Abigail Ulanch (Research Triangle).

Area entrants (doubles): Aniasah Sison/Abby Armistead (Franklin Academy); Adriana Torres Gonzalez/Emma Ellis (Princeton); Le’Onna Nelson/Breanna Dye (Princeton); Krisha Avula/Samantha Levine (Raleigh Charter); Sarayu Brundavanam/Morgan Huguely (Raleigh Charter); Morgan Shadoap/Natalie Stephens (Research Triangle); Sabrina Grewal/Olivia Hankinson (Research Triangle); Dallas Knight/Kate Flintom (Voyager Academy).

