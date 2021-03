NASCAR final: Ryan Blaney wins at Atlanta with late-lap pass

HAMPTON, GEORGIA - MARCH 21: Ryan Blaney, driver of the #12 BodyArmor Ford, drives during the NASCAR Cup Series Folds of Honor QuikTrip 500 at Atlanta Motor Speedway on March 21, 2021 in Hampton, Georgia. (Photo by Sean Gardner/Getty Images) Getty Images

Ryan Blaney won Sunday’s NASCAR Cup race at Atlanta Motor Speedway with a late-lap pass of Kyle Larson, who led a dominant 269 laps of the 325-lap race.

Larson finished in second. Alex Bowman finshed in third.

Full race analysis will be posted here shortly.

NASCAR race at Atlanta results

Pos. Car Driver Time behind Best time Best speed 1 12 Ryan Blaney -- 31.145 178.006 2 5 Kyle Larson 2.083 31.043 178.591 3 48 Alex Bowman 10.291 31.403 176.544 4 11 Denny Hamlin 11.549 31.247 177.425 5 18 Kyle Busch 14.356 31.136 178.058 6 3 Austin Dillon 17.201 31.422 176.437 7 17 Chris Buescher 17.632 31.468 176.179 8 24 William Byron 22.704 31.368 176.741 9 19 Martin Truex Jr. 22.924 31.294 177.159 10 4 Kevin Harvick 23.133 31.175 177.835 11 21 Matt DiBenedetto 26.193 31.238 177.476 12 47 Ricky Stenhouse Jr. 26.653 31.579 175.56 13 6 Ryan Newman 31.413 31.438 176.347 14 42 Ross Chastain 33.149 31.7 174.89 15 22 Joey Logano -1 31.301 177.119 16 23 Bubba Wallace -1 31.607 175.404 17 99 Daniel Suarez -1 31.256 177.374 18 41 Cole Custer -1 31.699 174.895 19 34 Michael McDowell -1 31.651 175.16 20 10 Aric Almirola -1 31.837 174.137 21 20 Christopher Bell -2 31.473 176.151 22 33 * Austin Cindric(i) -2 32.007 173.212 23 14 Chase Briscoe # -2 31.722 174.768 24 43 Erik Jones -2 31.714 174.812 25 37 * Ryan Preece -2 31.907 173.755 26 8 Tyler Reddick -2 31.765 174.532 27 38 Anthony Alfredo # -3 32.02 173.142 28 2 Brad Keselowski -4 31.424 176.426 29 7 Corey LaJoie -6 32.103 172.694 30 77 Justin Haley(i) -6 31.932 173.619 31 51 Cody Ware(i) -9 32.439 170.905 32 15 James Davison -9 32.603 170.046 33 0 Quin Houff -11 32.352 171.365 34 78 BJ McLeod(i) -12 32.544 170.354 35 53 Joey Gase -17 32.708 169.5 36 66 * Timmy Hill(i) -20 33.399 165.993 37 52 Josh Bilicki -40 33.019 167.903 38 9 Chase Elliott -105 31.554 175.699 39 1 Kurt Busch -212 31.494 176.034