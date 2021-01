Tuesday’s Prep Basketball Rewind: scores, stars, schedules

Tuesday’s #BIG5 Top Performers

Quave Propst-Allison, Providence Day: 30 points, seven assists four rebounds in a 70-68 loss at High Point Wesleyan. Wesleyan rallied from an 18-point halftime deficit to win at the buzzer.

Zaria Clark, Gaston Day girls: 31 points in a 67-20 win over SouthLake Christian.

MJ Collins, Westminster Catawba: game-high 30 points, eight rebounds, four assists in a 63-56 win over Gaston Christian. Westminster (8-1) played without freshman guard Jahseem Felton, who is a top 10 recruit nationally.

Michael Dulin, Berry: 29 points in a 57-50 win over Ashbrook.

Future Fields, West Cabarrus girls: 14 points, 10 steals in a season-opening win over AL Brown. It was the first game in West Cabarrus school history.

Tuesday’s Boys Boxscores

BERRY 57, ASHBROOK 50

Berry- 16 7 10 24 57

Ashbrook- 12 11 10 17 50

Berry- Michael Dulin 29, Josh Stevenson 10, Jackson 7, Gebregziabher 2, Osborne 5, Lennard 4

Ashbrook- Robertson 14, Mason 11, Carpenter 11, Hearner 5, Curry 4, Davis 5

UNITED FAITH 63, CHARLOTTE COUNTRY DAY 39

United Faith -- 15 18 11 19 = 63

Charlotte Country Day -- 11 7 9 12 = 39

UNITED FAITH 63 -- Xavier McKelvy 16, Bryson Cokley 15, Jaden Quick 11, Landon Johnson 9, Lance Gill 5, Quinton Scheuermann 4, Xzavier Ivey 2, Marcus Willis 1

CHARLOTTE COUNTRY DAY 39 -- C. Ray 9, J. Erwin 9, R. Tabor 6, D. Murphy 4, S. Mermans 4, J. Mitchell 4, B. Hicks 3

Record: UFCA 9 - 2 | Conference = 0 - 0

VICTORY CHRISTIAN 47 CHARLOTTE LATIN 46

VC 11 11 7 18--47

CL 12 14 11 9--46

VC--Tajuan Simpkins 10, Coleman 9, Duarte 9, Anderson 7, Stone 4, Thompson 4, Ovalle 2, Simpkins 2

CL--Chase Montgomery 13, Daniel Haughton 11, Hull 6, Hirsch 6, Jones 3, Pence 3, Morgan 2, Hendley 2

Records: Victory Christian 14-2, Charlotte Latin 7-3

WESLEYAN CHRISTIAN 70, PROVIDENCE DAY 68

PROVIDENCE DAY 68 -- Quave Propst-Allison 30, Wertz 9, Gallos 10, Manna 3, Joe McDonough 10, Bryce Scott 10, Villegas 3

WESLEYAN CHRISTIAN 70 -- Darr 10, Ray 8, McGee 6, Parker 9, Uber 3, Luke Grace 20, Swindell 11, Little 2

Records: PDS (4-9) WCA (5-7)

Notable: Propst Allison with 4 rebounds and 7 assists

WESTMINSTER CATAWBA 63, GASTON CHRISTIAN 56

Westminster: 26 - 8 - 10 - 19 - 63

Northside: 14 - 13 - 7 - 22 - 56

Westminster: M.J. Collins 30, Richard Black 12, A.Hoyle 2, L. Heckaman 9, Rohahn Petiote 4, A.J. Hamrick 6,

Gaston Christian: Brockington 9, Bradley 8, Kelly 17, Elliott 7, Rhyore 5, Chapman 7, Sootzos 3

Notable: Westminster 1-1 in MAC Conference. Behind the continued scorching scoring of M.J. Collins (30 Points, 8 rebs, 4 assists) Westminster Catawba improved to 8-1

CONCORD 54, NORTHWEST CABARRUS 44

Concord 11 15 14 14 -- 54

NorthWest 6 7 13 18 -- 44

Concord 50 -- Johnakin Franklin 17, Ethan Parker 8, Magnus Swinger 7, Brayden Blue 6, Jay Torrence 6, KJ Rogers 5, Carson Cooke 3, Joseph Toe 2

NorthWest Cabarrus 44 -- J. McCoy 15, T. Dozier 10, J. Gonder 8, M. Williams 6, J. Deese 3, D. Cabrera 2

Notable: Concord’s Joseph Toe had 8 rebounds and 3 blocks

COX MILL 83, ROBINSON 61

Cox Mill - 31-15-18-20- 84

JM- 12-17-18-14- 61

Cox Mill 84- Mclanahan 14, Hunter 13, Morgan 11, Hamilton 11, Riddle 10

Jay M 61- D. Hobbs 19 Richardson 11

EAST LINCOLN 53, LAKE NORMAN CHARTER 51

East Lincoln 13 14 16 10 53

Lake Norman Charter 10 16 9 16 51

EAST LINCOLN (1-0) -- Jeremiah Jones 13, Evan Montanari 16, Drew Bean 12, Logan Craig 7,

Nyckolas Clarke 0, Landon Glezen 2, Markell Clark, Tyler Mizzell 3, Roman Hawk 0, Ethan Robb 0

LAKE NORMAN CHARTER (0-1) -- Cal Reed 10, Alec Edens 3, Oliver O’Brien 18, Myles Bell 8, Jalen Rivers 2, Nolan Stern 8, Andrew Reinhardt 2, Leo Bennett 0

FOREST HILLS 61, SALISBURY 58 (OT)

Salisbury 4 17 14 20 4 -- 58

Forest Hills 17 10 11 16 7 -- 61

SALISBURY – Nate Brown 19, Jalon Walker 12, D. Walker 2, Smith 9, Witherspoon 6, Geter 8

FOREST HILLS – Zack Barbour 19, Ty Burch 14, Blakeney 7, Hester 7, Byrams 7, Horne 2, Coffey 3, Crowder 2

FORT MILL 59, UNION COUNTY 41

Union County 9 14 8 10 41

Fort Mill 17 6 16 20 59

Union County – KJ McCluney 11, Hunter 7, Smith 7, Gregory 2, Gibson 2, Epps 2, Thompson 2

Fort Mill – Daniel Penosky 17, Jackson Fewster 14, Kyle Neibch 12, Fanta 8, Wingo 6, Timberlake 2

GASTON DAY 61, SOUTHLAKE CHRISTIAN 52

Gaston Day 15 18 10 18 61

SouthLake Christian 13 9 13 17 52

GASTON DAY 61 -- Callum Richard 20, Chris Britt 18, Dean Hunter 11, Colin Fayed 8, Jack Crump 4

SOUTHLAKE 52 -- Zach Duguid 18, JR Proctor 16, Luke Stubbs 5, Micah Handlogten 5, Mu Moore 4, Christian Monroe 4

Gaston Day Record: 6-4

Next Game: Thursday, 1/7 @ Davidson Day

METROLINA CHRISTIAN 67, GREATER CABARRUS 27

METROLINA CHRISTIAN 19 20 13 15 = 67

GREATER CABARRUS 3 8 6 10 = 27

MCA: Clark 12, Crumbie 12, Harold 11, Wilson Jr. 10, Maul 9, Deluca 7, Harrist 4, Johnson 2

Notable: So. Eli Clark 12pts, 5rbs, 5asts; Jr. Blair Crumbie 12pts. 6rbs, 2asts; Sr. Blake Harold 11pts, 3asts, 1rb, 1stl; So. Michael Wilson Jr. 10pts, 7rbs, 1ast

Next: Metrolina Christian 7-3 (2-0) hosts Northside Christian on January 8th at 7pm

MOUNT PLEASANT 77, EAST ROWAN 65

MP -17-14-24-22 - -77

ER- 7-19-18-21- -65

MOUNT PLEASANT 77 -- Brady Duke-27 pts, Jadon Carnes- 19 pts, Jack Pruitt- 12, Brady Duke & Jadon Carnes career highs

Records: Mp 1-0; ER- 0-1

NORTH LINCOLN 81, WEST LINCOLN 33

North Lincoln 26 20 25 10 --81

West Lincoln 4 12 8 9 --33

NORTH LINCOLN 81-Jack Carter 21, Cole Seagle 21, Samari Collins 10, Jake Dedmon 6, Braedan Barker 5, Connor Carson 5, Dan Carter 5, Nate Lykins 4, Seth Whitley 2, Jake Terrill 2, Ben Corter, Reece Corter

Tuesday’s Girls Boxscores

NO. 6 PROVIDENCE DAY 42, WESLEYAN ACADEMY 34

PDS 5-13-6-18—42

Wesleyan 13-4-9-8—34

PROVIDENCE DAY 42 -- Jordyn Latter 16 El Ferguson 15 Jensen 5 Booker 2 Sanchez 4

WESLEYAN 34 -- McRae 9 Pereira 7 Chapline 7 Carter 4 Howell 7

PDS Record 12-1

LAKE NORMAN CHARTER 46, EAST LINCOLN 39

LKNC: 10 9 12 15- 46

ELHS: 12 12 8 7- 39

LKNC: Jillian Villante 12, Brooklyn Leak 11, K. Seifert 8, J. Taylor 7, K. Kilpatrick 3, C. Donaldson 2, A. Kerr 2, J. Zelando 1

ELHS: Taliyah Thomas 20, G. Overbay 8, K. Campo 5, M. Delgado 3, B. Eatmon 2, R. Ross 2

Noteables: Taliyah Thomas 20 pts, 3 rebs, 1 steal 1 assist, Ginny Overbay 8 pts 16 rebs, 3 steals, 2 assists. Marlene Delgado 3 pts, 5 steals, 4 assists, 2 charges taken

LKNC: (1-0) Next Game vs N. Lincoln@LKNC 1/8/21

ELHS: (0-1) Next Game @ N. Lincoln 1/12/21

SOUTH CALDWELL 53 WATAUGA 41

Watauga 7 2 13 19 -- 41

South Caldwell 14 6 19 14 -- 53

WATAUGA 41 - Coffey 2, Sturgill 7, Keller 2, Williamson 2, Farthing 2, Scheffler 5, Torgerson 7, Chelsi Hodges 11 (missing 3 pts in the scorebook)

SOUTH CALDWELL 53 -- Kaitlyn Propst 12, Olivia Miller 27, Anderson 8, Jackson 4, Katlyn Wynn 2, Dorsey

Record: South Caldwell 1-0 (1-0)

VICTORY CHRISTIAN 39, CHARLOTTE LATIN 33

Charlotte Latin. 10 9 5 9 -- 33

Victory Christian 7 11 8 13 - 39

LATIN 33 -- Neely Grace Tye 9, Mary Schleusner 8, Maddie Shannon 7, Elizabeth Rose 6, Mayes Fisher 3

VICTORY CHRISTIAN 39 - Bethel 12, Lydia 12, Val 6, Zaria 4, Alexandra 3, Deborah 2

CENTRAL ACADEMY 46, LEE PARK PREP 27

CATA. 10. 14. 14. 8

LPP. 5. 0. 4. 15

CATA. Sarah Gamble 18, Jordan 8, Butler 8, Zuendel 6, Kempf 4, Smith 2

LPP. Joseline 7, Viviara 2, Taylor 5, Elena 7 Say 2

Records: LPP 1-4; CATA 1-0

GASTON DAY 67, SOUTHLAKE CHRISTIAN 20

Gaston Day School 25- 16- 15-11- 67

United Faith Christian Academy 4-0-5-11-20

GASTON DAY 67 -- Zaria Clark 31, Janiah Shular 18, Laura Mullins 5, Zoey Morris 4,Mckynzie Mauney 3, Riley Chambers 2, Lauren Letts 2

SOUTHLAKE CHRISTIAN 20 -- Taylor Cashion 7, Maitlain Seigler 5, Paige McCarthy 4,Rosey Thine 2, Sarah Jang 2

FREEDOM 58, ST. STEPHENS 28

Saint Stephens 8 5 8 7 - 28

Freedom 10 19 8 21 - 58

Saint Stephens 28 - Pilkenton 7, Turner 2, McGlamery 8, Reid 5, Moulton 1, Millsaps 5, Harris.

Freedom 58 - Adair Garrison 19, Christena Rhone 15, Danisha Hemphill 10, Ste. McGee 3, Walker 6, Sta. McGee 1, Kania 4, Wilkerson, Ollis, Armentout.

Freedom 1-0

WEST CABARRUS 60, AL BROWN 30

West Cabarrus 60 A.L. Brown 30

West Cabarrus 9 16 20 15 60

A. L. Brown 4 6 9 11 30

West Cabarrus Future Fields 14, Jade Clowney 13, Ashlee Shaw 12, Emonie Hicks 10, Burgess 5, Flake 6,

A. L. Brown Robinson 4, Grant 4, Estela 5, Yow 7, Grier 2, Frazier 2, Gregory 4 Purvis 2

Notables: Future Fields 14 points 10 steals, Jade Clowney 13 points 5 steals 2 assist, Ashlee Shaw 12 points, 4 assist 5 steals and 10 rebounds

First game and win in West Cabarrus School History

ROCK HILL 61, SPRING VALLEY 32

RH 18; 11; 11; 21 = 61

SV 07; 09; 09; 07 = 32

ROCK HILL 61 -- Jada Jones 14, Ashlee Creque’ 12, Laila Hankerson 11, Gracie Wilson 10, MaKayla Street 6, Alyssa Hankerson 3, Alana Hankerson 3, Madison Burgess 2

SPRING VALLEY 32 -- Madison Entzminger 10, Gabryele Hollis 6, Ariana Brown 4, Jillian Menally 4, Jordan Mitchell 3, Jaidah Liebert 3, Maegan McGriff 2

Records: Rock Hill 11-1, 1-0 Region ranked #5 SC 5-AAAAA; Spring Valley 2-2

Wednesday’s Schedule

I-Meck 4A

Hough at Hopewell

Julius Chambers at Mallard Creek

Lake Norman at West Charlotte

North Mecklenburg at Mooresville

SoMeck 7 4A

Ardrey Kell at South Mecklenburg

Harding at Olympic

Providence at West Mecklenburg

Southwestern 4A

Butler at Rocky River

Garinger at Myers Park

Independence at Hickory Ridge

Porter Ridge at East Mecklenburg

Southern Carolina 3A

Marvin Ridge at Monroe

Parkwood at Weddington

Piedmont at Charlotte Catholic

Sun Valley at Cuthbertson

Foothills 2A

East Burke at Bunker Hill

Hibriten at Draughn

West Caldwell at Fred T. Foard

West Iredell at Patton

PAC 1A

Carolina International at Mountain Island Charter

Community School of Davidson at Pine Lake Prep

Union Academy at Bradford Prep

Southern Piedmont 1A

Lincoln Charter at Thomas Jefferson Academy

Piedmont Community Charter at Christ the King

Nonconference

Asheville School at Cannon School

Chatham Central at Salisbury

East Surry at North Iredell

Jesse Carson at Davie County

Montgomery Central at South Stanly

West Rowan at South Rowan