Friday’s Charlotte-area boys, girls prep basketball stars, capsules (11.15.19)

2019-20 All-Name team

2019-20 preseason All-Observer boys basketball team

2019-20 boys basketball county previews

Friday’s Boys Capsules

THE BURLINGTON SCHOOL 61, PROVIDENCE DAY 54

The Burlington School 10 19 14 18 61

Providence Day 12 16 12 14 54

TBS: Walters 6, Michael 5, Jadun Michael 11, Kulvel Mading 16, Mylylael Poteat 14, Herbin 9

PDS: Byrne 4, Ratchford 8, Michael Zanoni 23, McDonough 2, White 3, Olin 5, Bryce Scott 9

Records: PDS (1-1) TBS (2-1)

CHARLOTTE CHRISTIAN 88, GASTON CHRISTIAN 66

Charlotte Christian 20 29 17 23 -- 88

Gaston Christian 13 20 20 14 -- 66

CHARLOTTE CHRISTIAN 88 -- Peter Lash 24, Bryce Cash 16, Tyrone Hardy 16, Luke Drees 16, Nicholson 8, Glenn 4, Blake 2, D. Lash 3

GASTON CHRISTIAN 66 -- Marley Gordon 37, Gillis 9, Peters 8, Chapman 9, Moon 2, Heavener 2

Notable: Seniors Peter Lash and Luke Drees led the Knights with 24 and 16 points respectively in a season-opening win for Charlotte Christian. They both recorded 6 rebounds. Freshman Bryce Cash and Tyrone Hardy both had 16 points apiece in their Varsity debuts. Marley Gordon had 37 points in a loss for Gaston Christian

CHARLOTTE COUNTRY DAY 74, CARY ACADEMY 42

Country Day 19 18 14 23 – 74

Cary Academy 9 4 14 16 – 44

Country Day (74) Knoah Carver 13, Krisko 8, Mitchell 8, Ray 8, Erwin 8, Mermans 7, Cherry 6, Gardner 6, McKay 4, Hicks 4, Alessi 2

Cary Academy (43) Chase Dawson 17, Aderhold 6, Sheridan 5, Larsen 5, Short 4, Reed 2, Nunnally 2, Saxena 2

Country Day notable: Knoah Carver 13 pts., 7 rebs.; Spencer Mermans 7 pts., 8 rebs.

Records: Country Day 2-0; Cary Academy 0-2

CONCORD CANNON 79, GREENFIELD SHOOL 75

Cannon 20 22 15 22 -- 79

Greenfield 16 21 20 18 -- 75

CANNON 79 -- Jaden Bradley 27, Ormiston 7, Jarvis Moss 13, DJ Nix 19, Jaylen Dibble 10, Eklund 1

GREENFIELD 75 -- Collin Guilford 18, Jordan Lynch 12, Dji Bailey 17, Pittman 3, Creighton Lebo 25

Notable: Bradley finished with four assists, two steals, three rebounds and just one turnover. He played all but eight seconds.

CONCORD FIRST ASSEMBLY 83, WINSTON-SALEM CHRISTIAN 41

WSC: 17 7 12 5 41

CFA: 17 37 16 13 83

WSC: McNeal 8, Jones 7, Babali 3, Isaacs 2, Reel 10 Potter 7, Jay Jay Nwaoshai 4

CFA: LLoyd Latta 4, Garrett Hien 16, Trae Benham 18, Javian Cnnady 12, KJ Perry 4, Cheick Traore 8, Jakub Cieminski 4

Notable: CFA had 4 starters in double figures, Garrett Hien 16 pts 11 rbs, Isaac Boothe 18 pts, 7 rbs, 5 assists, 1 turnover 3-5 from 3 point line.

CFA Record 3-1

WSC Record 1-1

GASTON DAY 59, WESTCHESTER COUNTRY DAY 53

Gaston Day 10 17 15 17 59

Westchester Country Day 9 18 14 12 53

GASTON DAY 59 -- Chris Britt 27, Dean Hunter 16, Callum Richard 6, Zach Clark 5, Colin Fayed 5

WESTCHESTER 53 -- Swindell 24, Sadler 12, Patterson 8, Matthews 4, Morgan 3, Brigman 2

Gaston Day Record: 1-1

Next Game: Tuesday, 11/19 v Asheville Christian Academy

LEE PARK PREP 90, SOUTH POINTE 60

LPP 27 17 21 25 = 90

SP 9 22 19 10 = 60

LPP: Brock Adams-39, Eric Lunsford-33, Tyler Justice- 14, Cam S.-2, Brody A.-2

SP: J. Robinson-22, T. Price-21, A. Funderburke-8, C. Peyton-5, T. Miller-4

ROCK HILL WESTMINSTER CATAWBA 82, CABARRUS CHARTER 35

WCCS -27-16-26-13-82

CCS -4-9-12-10–35

WCCS 82 -- Richard Black III 12, Parker Inkelaar 10, Asil Hoyle 10, AJ Hamrick 9, Jahseem Felton 9, Cortland Williams 8, Lucas Heckaman 6, Landon Johnson 6, Rohanh Petiote 5, Will Jenkins 5, Dariahn Hammonds 2

CC 35 -- S. Pope 8, Q. Stroman 7, Kris 7, Aaron 5, Jordan Byrd 5, JT Turner 3

Record: Wesmtinster Catwaba Christian : Overall 3-0, Conf. 0-0

Notes: WCCS Indians next game will be Tuesday 11/19 @ Covenant Classical

Friday’s Girls Capsules

CARMEL CHRISTIAN 85, CAROLINA DAY SCHOOL 17

Carmel 27 24 27 7 -- 85

Carolina Day 0 3 6 5-- 17

CARMEL 85 — Olivia Boyce 17, Emma Urso 14, Amaya Glenn 13, Jacquelyn DeJesse 12, Harry 8, Nichols 6, Williams 5, Robinson 4, Bass 4, Mendieta 4

CAROLINA DAY -- Huffman 11, Sullivan 3, Sandoval 3

CHARLOTTE COUNTRY DAY 73, CARY ACADEMY 31

Cary Academy 5 12 10 4 -- 31

Country Day 14 23 26 10 – 73

CA (31) Jeff 8, Revelle, 8, Edwards 8, McMahon 5, Matejowsky 2

CCDS (73) Laila Hankerson 20, Kennedy Grier 14, Ingram 9, Rucker 7, Waters 7, Rixham 5, O’Neil 4, Batten 4, Sasz 3

Records: CA 0-2 CCDS 2-0

Notables: The Buccaneers defense and a well rounded scoring attack lead to the victory. The Bucs opened up a twenty point lead by halftime. The Bucs take will travel on Tuesday to take on rival Charlotte Catholic at 6:30 PM.

DAVIDSON DAY 62, TRINITY SCHOOL OF DURHAM-CHAPEL HILL 21

Davidson 20 20 13 -- 62

Trinity School of Durham-Chapel Hill

0 8 11 2--21

DAVIDSON DAY 62 -- Mallorie Haines 45, Jaden Graham 6, Schuyler Moore 5, Jessie Wiles 4, Yan Yu Xie 2

TRINITY SCHOOL OF DURHAM-CHAPEL HILL-- Lauren Hostetter 8, Maddie Proańa 6, Abigail Jacob 5, Alice Wang 2

Notable: Mallorie Haines nearly passes a school scoring record while Freshman Schuler Moore had 5 points and first year player Yan Yu Xie chips in 2 points as the Lady Patriots notch a win in their Patriot Classic tournament.

NORTHSIDE CHRISTIAN 34, SUGAR CREEK CHARTER 24

Northside Christian 8 6 10 10 F 34

Sugar Creek Charter 8 6 5 5 F 24

SCCS : Cruz 3, Rain Redfern 12, Gardner 2, Williams 1, Jackson 6

NCA: Kayle Nolen 16, Griffin 10, phillips 8,

NCA ( 2-1)

SCCS (2-2)

PROVIDENCE DAY 61, BURLINGTON SCHOOL 59

PDS 17-10-19-15—61

Burlington 8-20-15-16—59

PDS-Andi Levitz 20 Morgan Kelson 14 Jenson 5 Clark 5 Smith 3 Latter 5 Godwin 4 Ferguson 3 Brooks 2

Burlington- A.Vanhook 21 M. Williams 27 Walker 5 Burns 6

PDS Record 2-0

CONCORD CANNON SCHOOL 48 RABUN GAP 39

Cannon School 2 15 19 12- 48

Rabun Gap 10 4 8 17- 39

Cannon School 48- Reigan Richardson 17, Zoe Edwards 12, Trinity Mathis 6, Sydney Wood 6, Anna Galloway 4, Natalie Ray 3

Rabun Gap 39- Lopez 2, Akdeniz 4, Overholt 5, Andersson 6, Marquez 10, Lewis 5, Ji 6

Records: Cannon School 2-0; Rabun Gap 0-1

CONCORD FIRST ASSEMBLY 45, WINSTON SALEM CHRISTIAN 49

CFA 8 9 11 17— 45

Winston-Salem 11 7 10 21—49

CFA - - 45, Bailey Stinson 2, Kaylan Daniels 1, Zykiah Benjamin 11, Rae Ann Lohse 5, Reagan Dickens 5, Triniti Lockhart 6, Jael Hall 15,

Winston-Salem Christian - - 49, Juliana 5, Christiana 22, McKenzie 9, Bruni 6, Laila 3, Jordyn 2, Corynn 2

LATE THURSDAY

FORT MILL COMENIUS 67, COVENANT CLASSICAL 25

Comenius ------------ 20, 18, 9, 20 -- 67

Covenant Classical-13, 2, 6, 4 -- 25

Comenius 67 Jordan Durant 22, Monique Cepeda 18, Pasiko Hvichiani 17, Mekendyn Walters 6, Mikayla Hawley 2, Breana Statler 2

Covenant Classical 25 Sam Holman 13, Sydney Campanella 7, Hannah Axle 3, Jordan Davis 2

LATE WEDNESDAY

FORT MILL COMENIUS 59, NORTHSIDE CHRISTIAN 50

Comenius notes: Monique Cepeda (2022) scoring 22 points, 9R; Jordan Durant (2021) scoring 22 points, 12R; Pasiko Hvichiani (2020) 12A